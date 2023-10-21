السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إنهاء معاناة الفلسطينيين

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب أن نتخلص منها لأن قضيته عادلة وشرعية.

وأضاف جوتيريش خلال كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة،: “لا يمكن لأي شيء أن يعلل الإجراءات التي اتخذتها حماس والتي تهدد الإسرائيليين المدنيين، والأمور المروعة بحق الفلسطينيين”.

وتابع: “يجب تطبيق القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جينيف، التي يجب تطبيقها والالتزام بها وعلينا أن نحمي المدنيين وألا نهاجم المستشفيات والمدارس ومقرات الأمم المتحدة والملاجئ”.

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

صورة تذكارية للقادة والزعماء المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب