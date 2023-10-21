الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إنهاء معاناة الفلسطينيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب أن نتخلص منها لأن قضيته عادلة وشرعية.

وأضاف جوتيريش خلال كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة،: “لا يمكن لأي شيء أن يعلل الإجراءات التي اتخذتها حماس والتي تهدد الإسرائيليين المدنيين، والأمور المروعة بحق الفلسطينيين”.

وتابع: “يجب تطبيق القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جينيف، التي يجب تطبيقها والالتزام بها وعلينا أن نحمي المدنيين وألا نهاجم المستشفيات والمدارس ومقرات الأمم المتحدة والملاجئ”.