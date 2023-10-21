135 فوجًا سياحيًا لزيارة معالم الإسكندرية الأثرية

استقبلت مناطق الإسكندرية الأثرية 135 فوجًا سياحيًا من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الماضي.

وقال مدير عام آثار الإسكندرية، محمد متولي، إن الأفواج زارت المعالم الأثرية بالإسكندرية، وفي مقدمتها قلعة قايتباي والمتحف اليوناني الروماني، وغيرهما من المواقع.

135 فوجًا سياحيًا إلى الإسكندرية

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن الأفواج السياحية أعربت عن إعجابها بتميز وتفرّد المواقع والمعالم التي تحتضنها الإسكندرية مركز الحضارة والفكر.

وأشار إلى أن الأفواج الأجنبية تعرفت على تاريخ المعالم الأثرية واستمتعت إلى شرح مفصل عن تاريخ الآثار التي تضمها الإسكندرية.