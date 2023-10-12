الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسي حقق إنجازات عديدة في مجال السياحة (فيديو)

مدير متحف الآثار
مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، من أجل استمرارية مسيرة الإنجازات التي قام بها من أجل مصر في جميع المجالات.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مجال الآثار والسياحة خاصة شهد تطورًا كبيرًا، وخلال الفترة المقبلة سوف يقوم الرئيس بإنجاز العشرات من المشروعات في مجال الآثار والثقافة خاصة أنه حقق الكثير منها مثل المتحف المصري الكبير في الجيزة، متحف الحضارة في الفسطاط، طريق الكباش في الأقصر، المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، بالإضافة إلى العشرات من المشروعات التي كنا نحلم بها منذ سنوات عديدة.

وأشار إلى أن هذا الرجل العظيم قام بالعديد من المشروعات وإنجاز الكثير لمصر، لذا ندعمه بكل الحب والفخر لاستمرارية هذه المشروعات الآن وفي المستقبل، وسوف تتوج هذه الفترة وتكتب في تاريخ مصر بأحرف من نور.

مدير متحف الآثار مكتبة الاسكندرية مسيرة الإنجازات الاثار والسياحة المتحف اليوناني الروماني الرئيس السيسي

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