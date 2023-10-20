الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شركات السياحة" بالإسكندرية: إدارة الرئيس السيسي للأزمة الحالية حكيمة ورشيدة

على المانسترلى
على المانسترلى

قال على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأزمة الحالية والوضع الفلسطيني الإسرائيلي حكيمة ورشيدة كما أنها تأتي من خبراته العسكرية.

وأضاف المانسترلي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لهذا فهناك دعم كامل وتأييد للرئيس السيسي والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري والحفاظ على الحدود المصرية، لافتا إلى أن محاولات بعض الدول المجاورة لتصدر المشهد السياسي والعربي بائسة فلا تمتلك أي منها المقومات على المستويات المختلفة.

السوق السياحي الأوروبي منتظم

ومن الناحية السياحية، أشار المانسترلي إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك إلغاءات وتأجيلات للحجوزات السياحية على مصر خاصة من السوق الأمريكي أما السوق الأوروبي فيشهد انتظاما ولهذا يجب أن يتم تهدئه الأوضاع.

وأوضح المانسترلي أن ن وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى كقنوات فوكس وسي إن إن وغيرها من المحطات الأمريكية تناقش الأحداث الجارية والوضع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عنصري تجاه إسرائيل متجاهلين المجازر الإنسانية التي نفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

يشار إلى أن ملايين المواطنين احتشدوا في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة ومحافظات ومدن الجمهورية؛ تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الداعم للشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمن المشاركون في مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام؛ لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدوا على مساندة موقف الدولة المصرية، الذي عبر عنه الرئيس السيسي، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان؛ لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا.

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