"المصريين الأحرار" بالسويس يفوّض السيسي لحماية أمن مصر القومي

توافد أبناء حزب المصريين الأحرار بالسويس؛ للمشاركة في مظاهرة بميدان إسماعيل يس لدعم فلسطين وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ التدابير لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدراته وتأييد مسار الدولة المصرية بشان القضية الفلسطينية.

ورفع أعضاء الحزب لافتات عليها أعلام مصر وفلسطين مع صور للرئيس السيسي كنوع من التضامن، وشعارات كتب عليها :"لا للتفريط في شبر من أرض سيناء ولا لتصفية القضية الفلسطينية ولا للتوطين لا للتهجير، نؤيد الرئيس السيسي فيما يتخذ من قرارات للحفاظ علي الأمن القومي المصري".

وقاد عادل فاضل، عضو الهيئة العليا وامين الحزب بالسويس الفاعلية بحضور اعضاء هيئة المكتب والمراكز والاعضاء من ربوع المحافظة وهتف يارب يارب احفظ مصر وفلسطين، سيناء ارض مصرية وغزة فلسطينية والقضية عربية.

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني