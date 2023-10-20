"المصريين الأحرار" يحتشد بشارع النصر لتفويض الرئيس للحفاظ على الأمن القومي المصري

احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار بمحافظة القاهرة مع صفوف الشعب في ملحمة وطنية بشارع النصر بمدينة نصر لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحافظ على الأمن القومي المصري وما يراه بشأن القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة مباشرة من الدكتورة هبة واصل الأمين العام وغرفة عمليات الحزب المركزية.

وقام رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم وعددا من قيادات الحزب بارتفاع الهتافات "يا رب.. يا رب النصر الدائم لمصر وسيناء مصرية سيناء مصرية وفلسطين هي القضية والصهيونية هي النازية، وتحيا مصر من الأن وابد الدهر".

وحمل قيادات وأعضاء الحزب اللافتات والإعلام تحمل شعارات لا للتفريط في شبر من أرض سيناء ولا لتصفية القضية الفلسطينية ولا للتوطنين لا للتهجير نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذ من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وكانت غرفة عمليات الحزب المركزية والمركز الإعلامي يٌتابع عن كثب كافة مجريات الفاعلية في محافظات مصري وردود الأفعال حولها مع مسار دورها في متابعة مستجدات الساحة داخليا واقليميا ودوليا.

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