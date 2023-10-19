المصريين الأحرار: نفوض ونؤيد كلمة الرئيس السيسى التاريخية اليوم

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفويضًا مفتوحًا فيما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري ومقدرات الدولة المصرية، معبرًا: "نقف خلف القيادة السياسية المصرية".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «تن»، أن الحزب يعمل على ترجمة بيانه الصادر اليوم، بشأن تفويض الرئيس السيسي، باللغات المختلفة، وإرساله إلى الجهات المنوطة، فضلًا عن إرسال خطابات للسفارات الأجنبية في مصر، معبرًا: "كلمة الرئيس اليوم كانت تاريخية لأنها أسقطت أقنعة العدو الغاشم، لذا نقول لا للتهجير، لا للتنازل عن سيناء".

الأمن القومي المصري

وتابع: "مصر تؤدي دورها كحامية للسلام في المنطقة، ومنذ 69 عامًا تناضل للحفاظ على السلام، وما يحدث الآن من سياسة العقاب الجماعي والإبادة العرقية غير مقبول على الإطلاق، مصر دولة داعية للسلام وترفض فكرة تهجير الشعب الفلسطييني إلى سيناء وأن الأمن القومي المصري لا يجب لأي جهة المساس به".

ثقة الشعب في الرئيس

واستطرد: “نزول الشعب المصري اليوم للشوارع والميادين اليوم ليس جديدا عليه، حيث التف الشعب من قبل بجوار الرئيس في أحداث مابعد ثورة يناير، ولهذا الشعب المصري يثق كل الثقة في القيادة الرشيدة”.