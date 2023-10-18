"المصريين الأحرار" يثمن الموقف التاريخي لمصر بشأن الضغوط الدولية الداعية لتهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس المصريين الأحرار، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت ما يشعر به المصريون بشأن سعى الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وبخاصة سيناء.

وأضاف رئيس المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، كما تضمنت كلمة الرئيس 3 رسائل حاسمة أبرزها دعم القضية الفلسطينية وأن السيادة المصرية خط أحمر.

وثمن رئيس المصريين الأحرار، الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بشأن الضغوط الدولية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم الأربعاء، رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

وأوضح الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس بقصر الاتحادية، أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

وأشار "السيسي" إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: مصر دولة ذات سيادة، وفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف أن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، محذرًا من دخول المنطقة في حلقة مفرغة من العنف.