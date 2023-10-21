تضامنًا مع فلسطين.. "نادى القضاة" يُطلق حملة للتبرع بالدم (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لنادي قضاة مصر، فيديو لحملة التبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، التي تم تنظيمها أمس الجمعة تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق، فيما يتعرض له من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، والقاضي محمد صبحي، سكرتير عام النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا وإقبالا كثيفًا من جانب قضاة مصر وأسرهم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا في مشهد يبرهن علي أن الشعب المصري دائمًا مساند وداعم لشقيقه الفلسطينى.

وصرح المستشار أبوالحسين قايد، وكيل أول النادي، المتحدث الرسمي باسمه، بأن الحملة تأتي بالتزامن مع الوقفات المليونية للشعب المصري تضامنا مع شقيقه الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم وحفاظا على مقدرات الأمن القومي المصري، ورفضا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.