نادي القضاة يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين

أدان مجلس إدارة نادي قضاة مصر العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقتل المدنيين العزل والنساء والأطفال وتدمير قطاع غزة بشكل ممنهج غير مسبوق.

وثمن نادي قضاة مصر موقف القيادة السياسية القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي، ومنع تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، والحفاظ على حقوقهم المشروعة وتقديم كامل الدعم لهم والعمل على وقف تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية.

حملة للتبرع بالدم

وأعلن نادي القضاة في إطار دعم الشعب المصري الدائم للقضية الفلسطينية وتقديم يد العون لإخواننا الفلسطينيين، حملة تبرع قضاة مصر بالدم للمصابين بقطاع غزة يوم الجمعة المقبل بمقر النادي، عقب صلاة الجمعة.