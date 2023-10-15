"أبوالغيط" يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى الأوضاع فى غزة

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، "موسى فقي"، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث ركز الطرفان خلال اللقاء على تطورات الأحداث في غزة.

وأعرب كل من الأمين العام ورئيس المفوضية عن رفضهما القاطع لقتل المدنيين الأبرياء، مؤكدين ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة والحفاظ على أرواحهم، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، بحسب بيان حصل "الدستور" على نسخة منه.

القمة العربية- الإفريقية

فيما جدد أبوالغيط وفقي ترحيبهما بعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، التي ستعطي دفعة استراتيجية للتعاون المشترك بين الجانبين، حيث ستشمل بحث عدد من الملفات التي تهم الكتلتين العربية والإفريقية لتحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار شعوبهما، بما يسهم أيضًا بشكل فعَّال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة وقدرتهم على التعامل مع التحديات المشتركة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض رئيس المفوضية رؤية الاتحاد الإفريقي لعلاج الأوضاع في السودان على خلفية الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وبدوره، عبّر أبوالغيط عن تقديره الجهود التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي فيما يخص الأزمة في السودان، وأعاد التأكيد على أبعاد التحرك العربي لعلاج الأزمة السودانية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام وشامل ووفاق وطني جامع من خلال مسار جدة ومسار آلية دول الجوار، والعمل على منع انهيار المؤسسات الوطنية السودانية.