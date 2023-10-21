تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة فى دورى نايل.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

يشهد استاد القاهرة، اليوم، مواجهة قوية بين الزمالك وسموحة في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثاني، بينما يسعى سموحة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد التعادل في المباراة الأولى مع الجونة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل

تقام مباراة الزمالك وسموحة في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل في السابعة مساء باستاد القاهرة ويديرها طاقم تحكيم مكون من محمد يوسف ويساعده أحمد صلاح وهشام الدسوقي ومعهم محمود منصور حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد خمس نقاط من الفوز على البنك الأهلي 2-1 والتعادل مع بيراميدز 2-2 والمقاولون 1-1، بينما يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثالث برصيد سبع نقاط من الفوز على بلدية اللمحلة 2-صفر وعلى المقاولون العرب 2-1 والتعادل مع الجونة 1-1 .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك سيواصل اللعب بطريقة 3-3-3-1 وبعد عودة يوسف أوباما وفي غياب حارس المرمى محمد عواد بسبب الإيقاف وحسام عبدالمجيد وعمرو السيسي سيدفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى وسيجلس محمود علاء على مقاعد البدلاء، خاصة أن الكولومبي قام باستبداله هو وحسام عبدالمجيد بين شوطي المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي ولا جديد في تشكيل الخط الهجومي بوجود أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وسيف الجزيري ..ويتكون التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة من ..

حراسة المرمى .. محمد صبحي

خط الدفاع .. حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – حاتم سكر

خط الوسط .. عمر جابر – نبيل عماد دونجا – أحمد أبوالفتوح

خط الهجوم ..أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيف الجزيري .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وسموحة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت "1" مع وجود استديو تحليلي قبل وبين الشوطين وبعد المباراة يضم نخبة من أفضل المحللين في مصر والعالم العربي .