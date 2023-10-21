بالإنفوجراف.. وزارة الشباب والرياضة تصدر حصادها الأسبوعي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي بالانفوجراف والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من يوم ١٤ لــ ١٩ أكتوبر 2023، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

** أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة:



• التقي الدكتور أشرف صبحي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بنشر اللعبة في القارة الأفريقية ومصر من خلال التعاون بين الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري.

• التقى الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالكيانات الشبابية في محافظة الجيزة، بمركز شباب بشتيل، تحت شعار "شبابنا يصنع مستقبلنا".

• شهد الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة دافينج الصينية؛ لتبادل الخبرات والتجارب الصينية المصرية في مجال التصنيع الرياضي.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، أعضاء اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته الـ 20، والذي ينظم خلال الفترة من (١-٧) مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ومستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، توقيع بروتكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدفاع "مركز البحوث الطبية والطب التجديدي" مشروع الانتخاب الجيني للأبطال الأولمبيين المصريين "الجينوم الرياضي".

• شهد الدكتور أشرف صبحي، الإعلان الخاص بإطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.

• التقى الدكتور أشرف صبحي، بالكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، لبحث استضافة مصر لبطولة العالم للكبار 2025 والتي ستكون بمشاركة 100 دولة و2000 لاعب.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، لبحث امكانية استضافة مصر لبطولة العالم للباركود، والتي من المتوقع انطلاقها في شهر سبتمبر من العام المقبل 2024.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، بمجموعة العمل العلمية والفنية لمشروع " كابيتانو مصر"، والتي يترأسها الدكتور كمال درويش، وبحضور الدكتور محمود سعد، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، والسيد إيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، احتفالية تكريم السيدات البارزات في المجال الرياضي من الجانبين المصري والتشيكي.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين في مختلف المنتخبات والألعاب الفردية والجماعية.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية بمصر، لتعزيز مجالات التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي.

• افتتح الدكتور أشرف صبحي، البطولة العربية لشباب الملاكمة مواليد 2005-2006، والتي تستضيفها مصر للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 16 وحتى 22 أكتوبر الجاري في المركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة ما يقرب من 90 لـ 100 لاعب.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، ختام العروض الرياضية للمشروع القومي للمرأة، اللقاءات الشاطئية بالمحافظات، عرض أطفال التوحد والاعاقات الذهنية، مبادرة Her world للباسكت، وعرض فريق النسور على شاطئ المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة.

• شارك الدكتور أشرف صبحي، في افتتاح المنتدى الدولي "روسيا.. وقوة الرياضة" بمدينة بيرم الروسية، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولفيف من وزراء الرياضة من مختلف دول العالم.

• أناب الدكتور أشرف صبحي، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب لحضور الاحتفالية التي أقامتها رابطة المعلقين الرياضيين لتكريم عدد من رموز التعليق الرياضي على مدار التاريخ.

**ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية:

• هنأ وزير الدكتور أشرف صبحي، هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بعد فوزها بذهبية منافسات الزوجي ببطولة الدوحة الدولية لتنس الطاولة للناشئين تحت 19 سنة.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الإتحاد المصري للسباحة، بعد فوز اللاعب عبد الرحمن سامح بذهبية كأس العالم للسباحة باليونان، في إنجاز تاريخي، متفوقًا على عمالقة السباحة العالمية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الفارس المصري نايل نصار بحصوله على ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية في أمريكا في إنجاز تاريخي للفروسية المصرية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اللاعبة نور الشربينى بعد فوزها ببطولة امريكا المفتوحة للإسكواش.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، اللاعبة نور الشربيني لحصولها علي المركز الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، وحصول اللاعبة هانيا الحمامي علي المركز الثاني، وحصول اللاعب على فرج علي المركز الثاني في منافسات الرجال.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالأداء المتميز والروح العالية التي ظهر عليها لاعبو المنتخب الوطني الأول والأولمبي، في مباراتهما الودية الدولية أمام المنتخب الجزائري والأوزباكستاني، وذلك خلال اتصال هاتفي بالمدير الفني لكلا المنتخبين.

**ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

• اختتمت وزارة الشباب والرياضة منتدى "شرم الشيخ إكسبو دبي"، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من ١٢ - ١٧ أكتوبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، في إطار مكون دعم المبادرات نحو الجمهورية الجديدة أحد مكونات برنامج "دورنا".



• نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الكيان الشبابي "اتحاد طلاب تحيا مصر"، روتاري مصر، ليونز مصر، حفلًا لتكريم المتميزين في المرحلة الأولي من المشروع القومي للتأهيل والتدريب "Career Boost Training".

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة "، بمراكز الشباب على مستوي المحافظات، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية.

• اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المعسكر الثاني للفرق الشبابية لـ "وحـدة تصدوا معنا"، بمشاركة ممثلي 11 محافظة.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات مبادرة " أقدر اشارك " بمركز شباب شبرا قاص بمحافظة الغربية، وذلك ضمن محاور المؤتمر الوطني الثاني للنشء.

• نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة (عزبة النخل، المشابك)، تستهدف المصريين والوافدين، والتي تستمر حتى الخميس ٢٦ أكتوبر.



• اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي الثاني للتأهيل والتعافي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة سكاي لايف للصحة والقوام السليم.

• نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، لقاءًا تثقيفيًا تحت عنوان "شارك... الكلمة كلمتك"، بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بــ" جامعة الزقازيق".

• نفذت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر" بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، خلال الفترة من ١٦ حتى ١٨ أكتوبر الجاري، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"، بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، حث المواطنين والشباب علي المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تحت هشتاج #شارك_الكلمة_كلمتك، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية، في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي.

• نظمت وزارة الشباب والـرياضة من خلال مكتب "فن إدارة الحياة"، عـددًا من المحاضرات بعنوان "بناء الشخصية الإيجابية، السوشيال ميديا، جلسـات جمـاعيـة (عـلاج جـمـعـي)، العدسة النفسية، الروحانيات، الاعتمادية، الحدود، تحليل الشخصيات، تطوير الذات"، بمركز الابتكار الشبابي والتعـلم بالجزيرة.

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