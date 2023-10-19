الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. وزارة الرياضة تعلن استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

حسام المندوه
حسام المندوه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، عن استبعاد حسام المندوه رسميًا من خوض سباق انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق.

وجاء قرار وزارة الشباب والرياضة تأييدًا لحكم محكمة القضاء الإداري بعد رفض استشكال “المندوه” على الحكم.

وأعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق الخميس، استمرار تواجد حسام المندوه في انتخابات الزمالك.

وتقام انتخابات نادي الزمالك غدًا الجمعة في مقر النادي.

اقرأ أيضا.. حسام المندوه يتقدم باستشكالين لوقف تنفيذ حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

المرشحون على منصب أمين الصندوق في الزمالك

صار المرشحون على منصب أمين صندوق نادي الزمالك بعد استبعاد حسام المندوه كلا من:

كريم عادل عبيد

محمد قدري

محمد المأوى

خالد لطيف

حسام المندوه يتقدم باستشكالين لوقف تنفيذ حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

وتقدم حسام الدين المندوه، مرشح أمانة صندوق نادى الزمالك، باستشكالين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من الكشوف الانتخابية بانتخابات نادي الزمالك على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر عقدها غدا الجمعة 20 أكتوبر.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

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