السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد العرض الثانى لمسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة ومعدلات التردد

أبو العروسة
أبو العروسة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض الجزء الثالث من مسلسل  "أبو العروسة" على شبكة قنوات DMC.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 على DMC 

العرض الأول: 7.00 مساءًا
الإعادة الأولى: 2.00 صباحًا
الإعادة الثانية: 11.00 ظهرًا

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 على DMC دراما

العرض: 10.00 مساء
الإعادة الأولى: 8.00 صباحًا
الإعادة الثانية: 4.00 عصرا.

تردد قناة DMC على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
تردد قناة دي ام سي: 11450.
القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

تردد قناة DMC دراما

القمر الصناعي قناة دي ام سي:  نايل سات
رقم التردد قناة دي ام سي: 12092.
رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد: 27500.
نسبة  معامل تصحيح الخطأ في  قناة دي ام سي الجديد: 5/6.
نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد عمودى.

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أحداث الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

ينتمى مسلسل أبو العروسة، إلى نوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه خلال ٤٥ حلقة، حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التى تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التي تواجه رب الأسرة، من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

صناع وأبطال مسلسل أبو العروسة

يشارك في بطولة مسلسل أبو العروسة نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم: سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، أحمد صيام، محمود حجازي، ميرنا هشام، خالد كمال، كارولين عزمي، محمد السعدنى، وفاء صادق، نور محمود، شريف بديع، هدير عبد الناصر، وعدد كبير من الوجوه الشابة.

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