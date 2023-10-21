ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية اليوم السبت أن ألمانيا أرسلت حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا.

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، فإنه بالإضافة للمساعدات المعلن عنها مسبقًا، تلقت أوكرانيا "3 مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز ( GEPARD) و3 طلقات دخان عيار 155 ملم/ ذخيرة مضيئة، وخزان واحد لزرع الجسور من نوع (بيفر) و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طرازي (RQ-35 HEIDRUN)، و20 طائرة استطلاع بدون طيار، و3 مركبات لحماية الحدود، و3 شاحنات جرارة قطارات و3 مقطورات".



وناقش المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محادثة هاتفية جرت مؤخرًا، الوضع العسكري والإنساني الحالي في أوكرانيا.





أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 292 ألفًا و850 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و63 دبابة و9 آلاف و612 من المركبات المدرعة و7 آلاف و17 من النظم المدفعية و822 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و548 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و391 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 990 من المعدات الخاصة و5 آلاف و330 طائرة مسيرة وإسقاط 1535 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

ووسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط، من المقرر أن ينشر الجيش الألماني قوات إضافية للاستعداد لعمليات محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من المنطقة.

وقالت مصادر ألمانية، إنه جار تشكيل طاقم تخطيط وقيادة في قبرص بالبحر المتوسط، كما يوجد أفراد من وحدة السباحين المقاتلين (كيه اس ام) التابعة للبحرية الألمانية بالفعل في الجزيرة، بينما توجهت القوات العسكرية الخاصة من قوات الكوماندوز (كيه اس كيه) جوا إلى الأردن.