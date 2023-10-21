السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

مساعدات
مساعدات

أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية اليوم السبت أن ألمانيا أرسلت حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا.

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، فإنه بالإضافة للمساعدات المعلن عنها مسبقًا، تلقت أوكرانيا "3 مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز ( GEPARD) و3 طلقات دخان عيار 155 ملم/ ذخيرة مضيئة، وخزان واحد لزرع الجسور من نوع (بيفر) و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طرازي (RQ-35 HEIDRUN)، و20 طائرة استطلاع بدون طيار، و3 مركبات لحماية الحدود، و3 شاحنات جرارة قطارات و3 مقطورات".

ألمانيا: الجيش يتجهز لعمليات إجلاء محتملة في الشرق الأوسط


وناقش المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محادثة هاتفية جرت مؤخرًا، الوضع العسكري والإنساني الحالي في أوكرانيا.

txt

رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا 34 مليار دولار تمويلات من حلفائنا‎


 

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 292 ألفًا و850 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

 وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و63 دبابة و9 آلاف و612 من المركبات المدرعة و7 آلاف و17 من النظم المدفعية و822 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و548 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و391 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 990 من المعدات الخاصة و5 آلاف و330 طائرة مسيرة وإسقاط 1535 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

ووسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط، من المقرر أن ينشر الجيش الألماني قوات إضافية للاستعداد لعمليات محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من المنطقة.

وقالت مصادر ألمانية، إنه جار تشكيل طاقم تخطيط وقيادة في قبرص بالبحر المتوسط، كما يوجد أفراد من وحدة السباحين المقاتلين (كيه اس ام) التابعة للبحرية الألمانية بالفعل في الجزيرة، بينما توجهت القوات العسكرية الخاصة من قوات الكوماندوز (كيه اس كيه) جوا إلى الأردن.

الحكومة الفيدرالية الألمانية المانيا أوكرانيا مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات الوضع العسكري والإنساني الجنود الروس

مواد متعلقة

"الخارجية الأوكرانية" لـ"القاهرة الإخبارية": استمرار الحرب 574 يومًا "أمر صعب للغاية"

رواندا تشرع فى استخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة الجرائم البيئية

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

المتغطى بالغرب عريان

الخارجية الأوكرانية لـ"القاهرة الإخبارية": الحرب مستمرة وسنحرر أراضينا

الخوف من قوة مصر

هيئة أركان الجيوش الفرنسية: الإجلاء من النيجر لن يشمل أى عسكرى فرنسى

تفاصيل بيان الخارجية الفرنسية بشأن تعليق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة