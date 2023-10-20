ألمانيا: الجيش يتجهز لعمليات إجلاء محتملة في الشرق الأوسط

وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط، من المقرر أن ينشر الجيش الألماني قوات إضافية للاستعداد لعمليات محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من المنطقة.

وقالت مصادر ألمانية، إنه جار تشكيل طاقم تخطيط وقيادة في قبرص بالبحر المتوسط، كما يوجد أفراد من وحدة السباحين المقاتلين (كيه اس ام) التابعة للبحرية الألمانية بالفعل في الجزيرة، بينما توجهت القوات العسكرية الخاصة من قوات الكوماندوز (كيه اس كيه) جوا إلى الأردن.

مغادرة لبنان

وجددت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان طلبا للمواطنين الألمان بمغادرة لبنان، وهى دعوة صدرت أول مرة أمس الخميس وسط زيادة التوترات في البلاد ردًا على الحرب في غزة.

وقالت الحكومة أمس الخميس "مطلوب من المواطنين الألمان رسميا مغادرة لبنان الآن، ولا يزال هناك حركة طيران تجارية من لبنان التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض".

وشددت الوزارتان في بيان مشترك اليوم الجمعة، على أن نشر القوات الخاصة هو إجراء احترازي "للبقاء قادرين على التصرف إذا تفاقم الوضع، وليس بداية إجلاء عسكري".