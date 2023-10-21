رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا 34 مليار دولار تمويلات من حلفائنا‎

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده حصلت على ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائها.

وذكر شميهال، في اجتماع للحكومة عقده ليلة أمس الجمعة ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أنه "لم يكن التمويل الكامل وفي الوقت المناسب للمدفوعات الاجتماعية ورواتب المعلمين والأطباء ممكنًا دون دعم شركائنا الدوليين، ومنذ بداية العام، اجتذبت أوكرانيا ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائنا، ولقد تلقينا ما يقرب من 12 مليار دولار أخرى من بيع السندات العسكرية".



وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم معظم الدعم لأوكرانيا هذا العام بقيمة 14.6 مليار دولار، مضيفًا: "هذا الأسبوع، دعم البرلمان الأوروبي مبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء صندوق لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وهذا هو برنامج مخصص لدعم أوكرانيا لمدة 4 سنوات، ونتوقع أنه في العام المقبل في إطار هذا البرنامج سنكون قادرين على تلقي 18 مليار يورو".



وكان رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، أعلن في السابق، بحسب يوكرينفورم، أنه تم بالفعل إنفاق أكثر من تريليون هريفنيا أوكراني على قطاع الدفاع في أوكرانيا في عام 2023.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 292 ألفًا و850 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 5 آلاف و63 دبابة و9 آلاف و612 من المركبات المدرعة و7 آلاف و17 من النظم المدفعية و822 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و548 من أنظمة الدفاع الجوي، و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلًا عن 9 آلاف و391 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 990 من المعدات الخاصة و5 آلاف و330 طائرة مسيرة وإسقاط 1535 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".