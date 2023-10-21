السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا 34 مليار دولار تمويلات من حلفائنا‎

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده حصلت على ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائها.
وذكر شميهال، في اجتماع للحكومة عقده ليلة أمس الجمعة ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أنه "لم يكن التمويل الكامل وفي الوقت المناسب للمدفوعات الاجتماعية ورواتب المعلمين والأطباء ممكنًا دون دعم شركائنا الدوليين، ومنذ بداية العام، اجتذبت أوكرانيا ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائنا، ولقد تلقينا ما يقرب من 12 مليار دولار أخرى من بيع السندات العسكرية". 

ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 292 ألفًا و850 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا


وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم معظم الدعم لأوكرانيا هذا العام بقيمة 14.6 مليار دولار، مضيفًا: "هذا الأسبوع، دعم البرلمان الأوروبي مبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء صندوق لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وهذا هو برنامج مخصص لدعم أوكرانيا لمدة 4 سنوات، ونتوقع أنه في العام المقبل في إطار هذا البرنامج سنكون قادرين على تلقي 18 مليار يورو".

txt

أوكرانيا تعلن حصاد 57.6 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية


وكان رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، أعلن في السابق، بحسب يوكرينفورم، أنه تم بالفعل إنفاق أكثر من تريليون هريفنيا أوكراني على قطاع الدفاع في أوكرانيا في عام 2023.
وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 292 ألفًا و850 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 5 آلاف و63 دبابة و9 آلاف و612 من المركبات المدرعة و7 آلاف و17 من النظم المدفعية و822 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و548 من أنظمة الدفاع الجوي، و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلًا عن 9 آلاف و391 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 990 من المعدات الخاصة و5 آلاف و330 طائرة مسيرة وإسقاط 1535 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

دينيس شميهال التمويل الخارجي رواتب المعلمين شركائنا الدوليين بيع السندات العسكرية الجيش الأوكراني

مواد متعلقة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

رئيس الوزراء الأوكرانى: جميع الأموال التى تكسبها أوكرانيا تذهب إلى الجيش

كييف تعلن إسقاط 25 مسيرة روسية هاجمت الأراضى الأوكرانية

رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة

هجوم روسى على سوق مدينة شرق أوكرانيا بالتزامن مع زيارة بلينكن

أوكرانيا: إجمالي مساعدات الغرب يبلغ 100 مليار دولار معظمها من واشنطن

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

زيلينسكى لرئيس الوزراء القطرى: "شكرًا على دعمكم"

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

"القاهرة الإخبارية": بدء الاستعدادات لدخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة