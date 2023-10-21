رئيس وزراء اليابان يزور الفلبين وماليزيا الشهر المقبل

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، عن اعتزام رئيس الوزراء فوميو كيشيدا زيارة الفلبين وماليزيا يوم 3 نوفمبر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا سينطلق في زيارة مدتها 3 أيام إلى البلدين في الثالث من نوفمبر المقبل، وسيعقد لقاءات مع زعيمي البلدين، ومن المتوقع أن يركزوا على خطط تعزيز التعاون الأمني وسط الأنشطة البحرية المتزايدة للصين.



وستشمل أجندة المباحثات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى تأكيد الزعماء التزامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع التبادلات الثقافية.

وأوضحت (إن إتش كيه) أنه من المخطط أن يطلب كيشيدا مساعدة في تنظيم قمة خاصة ناجحة بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا في طوكيو في ديسمبر المقبل.



دعا رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إلى الحوار مع الصين، فى إطار سعيه لإيجاد أرضية مشتركة فى معارضة التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها.

جاء ذلك فى رسالة إلى منتدى حول العلاقات الصينية- اليابانية، أمس الخميس، فى بكين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال كيشيدا للمشاركين فى المنتدى إن التعاون الدولى ضرورى لمنع استخدام الأسلحة النووية من قبل الدول التى تسعى إلى تغيير الوضع الراهن بالقوة، مشيرًا إلى أن بكين، القوة النووية، لديها "مسئولية مهمة لضمان السلام والازدهار" فى آسيا.

وشهد المنتدى السنوي، وهو أول اجتماع شخصى يعقد منذ أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد- 19، شخصيات سياسية وتجارية رئيسية، بالإضافة إلى خبراء من اليابان والصين يناقشون قضايا فى السياسة والاقتصاد والأمن.

وتتزايد المخاوف من احتمال استخدام روسيا الأسلحة النووية فى حربها ضد أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، التى تعرضت لمزيد من التوتر بعد إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة فى اليابان، والتى بدأت فى أواخر شهر أغسطس الماضي، فقد أكد كيشيدا أهمية الحوار على الرغم من الصعوبات، موضحًا أن محادثات القطاع الخاص لا تزال حيوية.