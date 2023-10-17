"القاهرة الإخبارية": اليابان تقدم مساعدات بـ10 ملايين دولار للمدنيين فى غزة

أعلنت الخارجية اليابانية عن اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي في اليوم العاشر، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

مساعدات بـ10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

وقالت يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية اليابانية، في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستقدم 10 ملايين دولار مساعدات للمدنيين في غزة، مشيرة إلى أن طوكيو تراقب الوضع في غزة "بقلق"، "ولكننا نتوقع عودة الوضع للهدوء في أقرب وقت ممكن".