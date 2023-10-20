الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تدعو إلى الحوار مع الصين لمعارضة استخدام الأسلحة النووية

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

دعا رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إلى الحوار مع الصين، فى إطار سعيه لإيجاد أرضية مشتركة فى معارضة التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها.

جاء ذلك فى رسالة إلى منتدى حول العلاقات الصينية - اليابانية، أمس الخميس فى بكين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال كيشيدا للمشاركين فى المنتدى، إن التعاون الدولى ضرورى لمنع استخدام الأسلحة النووية من قبل الدول التى تسعى إلى تغيير الوضع الراهن بالقوة، مشيرا إلى أن بكين، القوة النووية، لديها "مسؤولية مهمة لضمان السلام والازدهار" فى آسيا.

وشهد المنتدى السنوي، وهو أول اجتماع شخصى يعقد منذ أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، شخصيات سياسية وتجارية رئيسية، بالإضافة إلى خبراء من اليابان والصين يناقشوا قضايا فى السياسة والاقتصاد والأمن.

وتتزايد المخاوف من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية فى حربها ضد أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، التى تعرضت لمزيد من التوتر بعد إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة فى اليابان والتى بدأت فى أواخر شهر أغسطس الماضي، فقد أكد كيشيدا أهمية الحوار على الرغم من الصعوبات، موضحا أن محادثات القطاع الخاص لا تزال حيوية.

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