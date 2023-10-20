لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" صورة للحظة استقبال الرهينتين الأمريكيتين اللتين أُطلق سراحمها من قطاع غزة المحاصر.

لحظة تسلم الجيش الإسرائيلي الرهينتين الأمريكيتين

واستقبل مسئولون إسرائيليون، وعلى رأسهم جال هيرش مسئول ملف الأسرى في الحكومة الإسرائيلية، الرهينتين الأمريكيتين على الحدود بين غزة وإسرائيل.

الرهينتان الأمريكيتان

وأكد مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، أن مسئول ملف الأسرى، استقبل الرهينتين على الحدود مع غزة وبرفقته مسئولون من الجيش والأمن الإسرائيليين.

وكشف مكتب نتنياهو عن هوية الرهينتين الأمريكيتين، قائلا إن اسمهما: يهوديت رعنان ونتالي شوشانا رعنان.