السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"غباشى" لـ"الدستور": الجهد المصرى والأردنى مهم جدا لحل الأزمة فى غزة

مختار غباشي نائب
مختار غباشي نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية

قال مختار غباشي نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، إن جهود مصر والأردن لدعم القضية الفلسطينية جهود  لا تكل وهامة جدا من دولتي الجوار لفلسطين، كما أن تنسيق المواقف بين البلدين ورفض عملية التهجير الفلسطينية، جعل من بين الدولتين مصدر قوى وهام لحل الأزمة في قطاع غزة. 

وأضاف “غباشي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رفض مسألة التهجير وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفك الحصار عن القطاع، هو جهد كبير تبذله مصر والأردن وبيذله كثير من الأطراف الإقليمة والدولية، ولكن اللافت للنظر أن المواقف العربية لازالت مواقف ضعيفة وواجب على المواقف العربية أن ترتقي إلى خطورة أفعال إسرائيل وأن يكون لها مواقف أشد على هذه الحملة الشرسة على قطاع غزة. 

 

بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بالإفراج عن أمريكيين اثنين

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وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترحب بالإفراج عن الرهينتين الأمريكيتين المحتجزتين لدى حماس و"تشارك في الارتياح الذي تشعر به عائلاتهما وأصدقائهما وأحبائهم".

وتابع بلينكن: "لكن لا يزال هناك 10 أمريكيين آخرين في عداد المفقودين في هذا الصراع"، مضيفًا أنهم من بين ما يقدر بنحو 200 آخرين من دول مختلفة محتجزين في غزة، بما في ذلك الرجال والنساء وكبار السن والأطفال.

وقال بلينكن: "يجب إطلاق سراح كل واحد منهم، مضيفا ان "العمل العاجل لتحرير كل أميركي، ولإطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين، مستمر".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يستعد "للمراحل التالية" في القتال ضد حماس مع استمرار الصراع.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: “إن الأولوية القصوى للبلاد هي إعادة جميع المختطفين وتحديد مكان المفقودين بكل الطرق الممكنة: المدنية والاستخباراتية والعسكرية”.

جهود القضية الفلسطينية دولتي الجوار عملية التهجير المواقف بين البلدين

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