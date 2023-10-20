الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من ذاكرة الصراع.. ياسر عرفات أول فلسطيني يخطو داخل قطاع غزة (فيديو)

ياسر عرفات
ياسر عرفات

في التسعينات لم تكن الظروف الدولية في أفضل حالاتها لكن قوة الدفع المصرية للقضية الفلسطينية ظلت تعمل بلا هوادة كان الهدف واضحًا وعلى قمة أولويات السياسة الخارجية لمصر هو السعي لرفع المعانة عن الشعب الفلسطيني.

وشاركت مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو والذي تم في 1993 رغم كل المحاولات الإسرائيلية في إبعاد الدور المصري والإنفراد بالفلسطينيين. 

ماذا قال ياسرعرفات عن اتفاق أوسلو؟

وقال الرئيس الراحل ياسر عرفات، عن اتفاقية أوسلو: "كما يأمل شعبي أن يكون هذا الاتفاق الذي نوقع عليه اليوم، هو بداية طي صفحة الآلام والعذاب التي استمرت طوال القرن وأن يفتتح عقد السلام والتعايش والحقوق".

ومن مصر دخل الزعيم ياسر عرفات، لأول مرة لغزة رئيسًا للسلطة الفلسطينية لتكون أقدامه أول أقدام رسمية فلسطينية تدخل غزة تحت الاعتراف الدولي، وأكد "عرفات"، أنه لاشك أن المصريين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ عملية السلام.

ياسر عرفات أوسلو غزة مصر فلسطينية السياسة الخارجية لمصر

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