محمد أبو سمرة: مصر تبذل جهودا كبيرة لإغاثة غزة من العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الدور الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني كبير للغاية، في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضاف رئيس التيار، خلال مداخلة بتطبيق "زووم"، عبر قناة "النيل الإخبارية"، أن مصر تقوم بإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وتحاول فتح المعبر لتسهيل دخول المواد الطبية والغذائية، كما أن مصر تمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية لإنهاء العدوان الإسرائيلي وحماية حقوق الفلسطينيين.

وأكد أبو سمرة أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الماء والكهرباء والغذاء، وأن عدد الشهداء يتزايد يوما بعد يوم، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يبذل جهودا كبيرة لوقف التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل ضد أهالي غزة، كما أثنى على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، التي لا يمكن تصفيتها بأي شكل من الأشكال.