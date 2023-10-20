الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جواد العناني: مصر والأردن لن يسمحا بتصفية القضية الفلسطينية

مصر والأردن
مصر والأردن

قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إنه في قمة مشتركة بين مصر والأردن، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني ورفضهما لأي محاولات لتهجيرهم من أراضيهم.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية على قناة "النيل الإخبارية"، أن القادة العرب تحدثا بلغة واحدة خلال القمة، وأكدا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق،  أن تصعيد إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامة الأمة العربية.

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