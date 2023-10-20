فيديو رحمة زين.. مصرية توبخ مراسلة CNN أمام معبر رفح

أعطت المصرية رحمة زين، درسا قاسيا لمراسلة CNN الشهيرة "سارة سيدنر"، في لقاء أثار ضجة أمام معبر رفح مع الاستعداد لدخول المساعدات إلى غزة.

وسرعان ما انتشرت فيديوهات لـ"رحمة" بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، للإشادة بردها القوي ودفاعها عن القضية الفلسطينية وفضح التغطية المفبركة التي تلعبها معظم الفضائيات الغربية في دعم وتبرير اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر أحد المدونين مقطع فيديو حوالي 6 دقائق للنقاش الذى دار بين "رحمة" و"سيدنر" من أمام بوابة معبر رفح.

ودار نقاش حاد بين المتظاهرة المصرية والمراسلة، حيث قالت المتظاهرة: أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك، التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط. والآن نحن نري نتائج احتلالكم، ونشاهد نتائج صهيونيتكم، ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم.

وتابعت المتظاهرة: "لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث لكن أعطني إجابة لأسئلتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانة لماذا تفعلين هذا؟.. وحقيقة أنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية".