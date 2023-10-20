رئيس الطائفة الإنجيلية يُشارك في صلاة من أجل الشعب الفلسطيني

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في صلاة الكنيسة المعمدانية بالقاهرة، من أجل الشعب الفلسطيني والمعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وذلك بمشاركة عدد كبير من شعب الكنيسة المعمدانية، وبحضور القس خلف بركات رئيس المجمع المعمداني، والقس عادل عزت نائب رئيس المجمع، والأستاذ رامز عطالله، مستشار دار الكتاب المقدس، والدكتور القس منير صبحي راعي الكنيسة المعمدانية بالخلفاوي.

رئيس الطائفة الإنجيلية: بدون عمل الله لا قيمةَ لأي شئ

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية، بشعب الكنيسة المعمدانية بالقاهرة، معبرًا عن أهمية المشاركة اليوم والتضامن سويا في صلاة خاصة من أجل الأشقاء في فلسطين.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "بدون عمل الله لا قيمةَ لأي شئ، واليوم مع شعب الكنيسة المعمدانية بالقاهرة نتضامن مع المستشفي المعمداني وكنيسة الروم الأرثوذكس في فلسطين، ومع جميع عائلات وأهالي الشهداء والمصابين، ونصلي أيضا اليوم من أجل السلام في فلسطين ومن أجل أن يحفظ الله بلادنا الغالية ومن أجل سلام الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف: " في وسط ظروف وتقلبات العصر الراهن، تواجه كافة المجتمعات حاليًا تحديات كثيرة على مستوياتٍ عدة، وعلينا يا أحبائي اليوم أن ننظر بإيمان نحو المستقبل ويطمئننا الله دائمًا أن المستقبل بيديه، وهذه الثقة في مواعيد الله تجعلنا نشترك معه في العمل، ونحن مطمئنون تمامًا، وتزرع في داخلنا سلامًا وسط الاضطرابات والتحديات، ورجاءً وسط اليأس، ولا ننسى أبدًا دور نعمة الله المحوري في حياتنا".