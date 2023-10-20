الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازي: الحكومة الإسرائيلية ارتكبت عدد من الجرائم بشهادة الكنيست

قناة المحور
قناة المحور

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي أسقط المخطط الإسرائيلي وكشفه للعالم أجمع.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع بفضائية المحور، أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت العديد من الجرائم، وهذا بشهادة الكنيست الإسرائيلي.

كما نوه "حجازي"، إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف، معرض للسقوط وسيفشل في الأنتخابات القادمة بسبب ما حدث خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تنجح في توفير الأمن والأمان لمواطنيها.

السفير محمد حجازي الحكومة الاسرائيلية الكينيست المصري افندي المحور اليمين الإسرائيلي المتطرف الشعب المصري الرئيس السيسي

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