السفير محمد حجازي: الحكومة الإسرائيلية ارتكبت عدد من الجرائم بشهادة الكنيست

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي أسقط المخطط الإسرائيلي وكشفه للعالم أجمع.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع بفضائية المحور، أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت العديد من الجرائم، وهذا بشهادة الكنيست الإسرائيلي.

كما نوه "حجازي"، إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف، معرض للسقوط وسيفشل في الأنتخابات القادمة بسبب ما حدث خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تنجح في توفير الأمن والأمان لمواطنيها.