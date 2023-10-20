الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى الفقى: عملية طوفان الأقصى قضت على كبرياء الجيش الإسرئيلى

قناة المحور
قناة المحور

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إن عملية طوفان الأقصى، كسرت "عنجهية" دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووضحت دورهم أمام العالم.

وأشار الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع بفضائية المحور، إلى أن ردود الأفعال في العالم العربي ليست هينة، وما حدث من إسرائيل لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

وأضاف الفقي، أن مستقبل نتنياهو على المحك، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، سعيد بما يحدث في غزة، من أجل التستر على ما فعله بداخل الشأن الإسرائيلي.

مصطفى الفقي عملية طوفان الأقصى الجيش الإسرئيلي طوفان الأقصى المصري افندي المحور

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