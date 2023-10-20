الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكرم القصاص: قمة القاهرة للسلام تعد تتويجًا للجهود المصرية لنصرة فلسطين

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إن قمة القاهرة للسلام تعد تتويجًا للجهود المصرية سواء من اتصالات أو لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدبلوماسية رفيعة المستوى.

فلسطين تحت القصف 

وأكد القصاص، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي"، أن القمة تهدف في المقام الأول لمناقشة القضية الفلسطينية، حيث يجب أن يتم تحميل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن الجرائم التي تحدث في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن القمة تقدم مخرجًا لأطراف كثيرة، لأن هذا العدوان لم يحقق أي شيء، إلا قتل المزيد من المدنيين وزيادته قد توسع الصراع، ويكون إقليميًا قد لا يستطيع أحد التحكم في نتائجه، وهو وارد أن يحدث تصعيد متبادل أو دخول أطراف مختلفة.

قمة القاهرة للسلام

وتابع القصاص: "مصالح الدول التي ستشارك في القمة، قد تكون مهددة لأنه ربما تحدث اضطرابات كثيرة، كما أن استمرار العدوان على الفلسطينيين يفجر ردود أفعال شعبية في دول أوروبا الداعمة والولايات المتحدة، حيث إنه داخل الولايات المتحدة والبنتاجون هناك تحذيرات من وجود خطر لتصاعد الأمر".

أكرم القصاص قمة القاهرة للسلام دي ام سي فلسطين الازمة في غزة

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. حسين لبيب يكتسح ويقترب من رئاسة الزمالك

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

المساعدات الطبية تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح (فيديو)

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة