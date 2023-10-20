أكرم القصاص: قمة القاهرة للسلام تعد تتويجًا للجهود المصرية لنصرة فلسطين

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إن قمة القاهرة للسلام تعد تتويجًا للجهود المصرية سواء من اتصالات أو لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدبلوماسية رفيعة المستوى.

فلسطين تحت القصف

وأكد القصاص، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي"، أن القمة تهدف في المقام الأول لمناقشة القضية الفلسطينية، حيث يجب أن يتم تحميل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن الجرائم التي تحدث في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن القمة تقدم مخرجًا لأطراف كثيرة، لأن هذا العدوان لم يحقق أي شيء، إلا قتل المزيد من المدنيين وزيادته قد توسع الصراع، ويكون إقليميًا قد لا يستطيع أحد التحكم في نتائجه، وهو وارد أن يحدث تصعيد متبادل أو دخول أطراف مختلفة.

قمة القاهرة للسلام

وتابع القصاص: "مصالح الدول التي ستشارك في القمة، قد تكون مهددة لأنه ربما تحدث اضطرابات كثيرة، كما أن استمرار العدوان على الفلسطينيين يفجر ردود أفعال شعبية في دول أوروبا الداعمة والولايات المتحدة، حيث إنه داخل الولايات المتحدة والبنتاجون هناك تحذيرات من وجود خطر لتصاعد الأمر".