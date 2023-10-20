الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

كولر: لست سعيدًا بالتعادل مع سيمبا.. ولهذا السبب قمت بتغيير أفشة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن حزنه واستيائه الشديد من تعادل المارد الأحمر أمام سيمبا في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني لأول مرة على ملعب الفريق بهدفين لكل منهما في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

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كولر: أهدرنا 3 أهداف محققة كانت ستحسم المباراة مبكرًا

قال مارسيل كولر في تصريحات تليفزيونية: "لست سعيدًا بتلك النتيجة فقد أهدرنا فرصًا عديدة في الشوط الأول من بينها 3 أهداف محققة كانت ستحسم المباراة مبكرًا".

وأضاف: "مضطر لقبول تلك النتيجة بسبب إهدار الفرص، أحرز سيمبا هدفين ثم نجحنا في التعادل وأهدرنا فرصًا أخرى وهذه هي كرة القدم".

وعن السبب وراء خروج محمد مجدى أفشة، كشف كولر: "احتجت الدفع بلاعبين لديهم قدرات دفاعية أكثر للسيطرة على منتصف الملعب، خاصةً أن سيمبا قد بدأ في الضغط علينا حينها".

وعن رأيه في عدم احتساب الحكم ركلة جزاء كهربا: "لا بد أن أشاهد اللقطة مجددا، الحكم طالع الفيديو وأنا أفترض حُسن النية وأنه اتخذ القرار الصحيح".

وأتم تصريحاته قائلًا: "قلت لصلاح محسن قبل نزوله، إنه عليه أن يستغل سرعته وألا يفكر مرتين وأن يحاول التسجيل".

الأهلي يتعادل مع سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

تعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2 /2، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق رضا سليم، قبل أن يدرك كيبو دينيس التعادل لسيمبا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59 سجل سايدو كوناتي الهدف الثاني لسيمبا، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا" في الدقيقة 62.

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