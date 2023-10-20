الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط.. هل تُنقذ فنزويلا الوضع؟

النفط
النفط

تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال نهاية تعاملات هذا الأسبوع، اليوم الجمعة، حيث شهدت ارتفاعات للأسبوع الثاني على التوالي، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تصاعد المخاوف من اندلاع صراع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الأحداث في إسرائيل وغزة، بالإضافة إلى اضطرابات في إمدادات النفط من إحدى أكبر مناطق الإنتاج في العالم.

توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

كما أنه من المتوقع زيادة تصديرات فنزويلا من النفط الخام بشكل تدريجي، بعد تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين الحكومة والمعارضة بشأن إجراء انتخابات في عام 2024.

سعر خام القياس العالمي برنت

وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت إلى 92.61 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2023 ارتفاعًا بنسبة 1.1% ليصل إلى 89.13 دولار للبرميل.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

وتأتي هذه الزيادات في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف الجوي على قطاع غزة.

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زيادة صادرات النفط الفنزويلية تدريجيًا

وفى سياق متصل، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، وهذا يفتح الباب أمام عودة بعض الشركات الأجنبية لاستغلال حقول النفط هناك وتوفير المزيد من الخام لعملاء متعددين، مما سيسهم في زيادة صادرات النفط الفنزويلية تدريجيًا.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع خبراء الطاقة أنه لن يتم زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بشكل سريع، ولكن سيزيد تدريجيًا خلال الربع الأخير من هذا العام ومطلع العام المقبل.

أسواق النفط العالمية

وتشهد أسواق النفط على مستوى العالم تطورات ملحوظة في الوقت الحالي، ففي نهاية هذا الأسبوع، تعاونت عوامل متعددة لدفع أسعار النفط إلى مستويات جديدة، مما أثار توترات في الساحة العالمية. 

كما تصاعدت المخاوف من اندلاع صراع في منطقة الشرق الأوسط جراء التوترات بين إسرائيل وغزة، وتداولات النفط تأثرت أيضًا بالاضطرابات في إمدادات النفط من إحدى أكبر المناطق المنتجة للنفط في العالم.

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