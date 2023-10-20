الجمعة 20 أكتوبر 2023
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سياسي

المساعدات الطبية تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح (فيديو)

جريدة الدستور

بدأت سيارات إسعاف وشاحنات محملة بإمدادت طبية بالتحرك لعبور معبر رفح باتجاه غزة، مساء اليوم الجمعة.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق من جميع المتطوعين وفرق الإسعاف، للدخول لإنقاذ آلاف المصابين من أهل غزة الذين صمدوا لـ14 يومًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن خمس شاحنات محملة بالإمدادات الطبية جاهزة على الحدود بين غزة ومصر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي "شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق". وعبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح معبر رفح.

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