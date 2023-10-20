الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير إعلام رقمي يشرح كيف تعمل خوارزميات "فيسبوك" ضد المنشورات الداعمة لفلسطين

سي بي سي
سي بي سي

أوضح الخبير الرقمي خالد البرماوي، كيف تعمل خوارزميات فيسبوك، على حذف المنشورات والحسابات للكثير من المتابعين، تحديدًا الخاصة بدعم القضية الفلسطينية.

أشار البرماوي، خلال استضافته بفضائية "cbc" إلى أن حذف الحسابات والمنشورات هي عملية أوتوماتيكية تم تطويرها من قبل المسئولين في فيسبوك.

طالب البرماوي، أنه لابد من وجود منصات مصرية وإقليمية لتوصيل الأصوات والمواقف للكثير من متابعي السوشيال ميديا، مضيفًا أن هناك صور مفبركة استُخدمت لتضليل الرأي العام الغربي.

الخبير الرقمي خالد البرماوي خالد البرماوي خوارزميات الفيسبوك القضية الفلسطينية الفيسبوك cbc

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