الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفض كل أشكال التوطين الفلسطينى.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن مبادرة السلام العربية

مبادرة السلام العربية
مبادرة السلام العربية

عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف عن أبرز المعلومات عن مبادرة السلام العربية.
- أطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2002م. 
- عرضت أمام القمة العربية الـ14 ببيروت. 
- تقر بأن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية ويستوجب التزامًا مقابلًا تؤكده إسرائيل.
- تهدف إلى حل جذري للصراع العربي الفلسطيني مع إسرائيل. 
- تركز على منح القضية الفلسطينية حقها ويحقق للمنطقة أمل العيش بسلام عادل بين كافة أطرافها. 
- تنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. 
- تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية. 
- تنص على الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م. 
- تنص على أنه مقابل ذلك يحدث اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. 
- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيًا.
- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني.
- رفضها عددًا من قادة إسرائيل بداية من أرئيل شارون، رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، خاصة بند عودة اللاجئين الفلسطينيين. 

مبادرة السلام العربية فلسطين غزة التوطين الفلسطيني إسرائيل

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