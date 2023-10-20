رفض كل أشكال التوطين الفلسطينى.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن مبادرة السلام العربية
عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف عن أبرز المعلومات عن مبادرة السلام العربية.
- أطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2002م.
- عرضت أمام القمة العربية الـ14 ببيروت.
- تقر بأن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية ويستوجب التزامًا مقابلًا تؤكده إسرائيل.
- تهدف إلى حل جذري للصراع العربي الفلسطيني مع إسرائيل.
- تركز على منح القضية الفلسطينية حقها ويحقق للمنطقة أمل العيش بسلام عادل بين كافة أطرافها.
- تنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
- تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.
- تنص على الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م.
- تنص على أنه مقابل ذلك يحدث اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيًا.
- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني.
- رفضها عددًا من قادة إسرائيل بداية من أرئيل شارون، رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، خاصة بند عودة اللاجئين الفلسطينيين.