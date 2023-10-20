الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أزمة "حل الدولتين" فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

قمة مصر الدولية للسلام
قمة مصر الدولية للسلام

تستقبل العاصمة الإدارية غدًا السبت "قمة مصر الدولية للسلام" والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وفي هذا الصدد، عرضت فضائية إكسترا نيوز، فيديوجراف بشأن "حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني":

حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ـ بدأت فكرة حل الدولتين فور تبني الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين 1947.
ـ في عام 1988 تحدث الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات لأول مرة عن حل الدولتين خلال إعلان استقلال دولة فلسطين.
ـ في عام 1993 وقع الفلسطينيون وإسرائيل على اتفاقية أوسلو والتي نصت على قيام دولة مستقلة بحلول عام 1999.
ـ مبادرة "السلام العربية" في عام 2002 اقترحت إقامة دولة فلسطين مقابل إقامة علاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
ـ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة في عام 2009 عن تأييده لإقامة دولة فلسطين.
ـ خلال القمة المصرية الفلسطينية الأردنية في يناير 2023 تم التأكيد على ضرورة استمرار جهود السلام على أساس حل الدولتين.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي شهدت تصعيدًا غير مسبوق ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي، تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة.

وجاءت الجهود المصرية في المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس السيسي في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حل الدولتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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