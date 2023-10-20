الدورى الإفريقى.. كهربا يسجل ثانى أهداف الأهلى فى شباك سيمبا

سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

جاء الهدف في الدقيقة 63 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة حرة عن طريق أفشة، لتصل إلى ياسر إبراهيم، الذي مررها لكن أبعدها حارس مرمى سيمبا لتصل إلى كهربا الذي سدد داخل الشباك.

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أحداث الشوط الأول

الأهلي استهل المباراة بسيطرة وضغط قويين من البداية على أمل تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة التاسعة كرة طولية من رضا سليم من الطرف الأيسر باتجاه كهربا لكنها وصلت إلى حارس المرمى.

الأهلي أهدر أول فرصة في الدقيقة 13 بعد تمريرة من كريم الدبيس إلى رضا سليم، الذي راوغ المدافع وأرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء لكن خروج جيد من حارس مرمى سيمبا.

في الدقيقة 14 تمريرة من ميكيسوني، لكن قطعها كوكا ببراعة ليمرر كرة رائعة إلى كهربا الذي راوغ المدافع وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي لينفرد بالمرمى ويسدد كرة بعيدة عن المرمى.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص، وأضاع كرة بعد دقيقتين فقط عقب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من رضا سليم إلى كهربا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

كهربا عاد مجدا وسدد رأسية متقنة في الدقيقة 25 أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع فريق سيميبا التنزاني أخطر فرصة له في الدقيقة 28 بعد توغل رائع من كلاوتس تشاما قبل أن يتدخل الشناوي في اللحظة الأخيرة قبل أن تعود إلى ميكيسوني الذي سدد خلفية مزدوجة بجوار القائم.

في الدقيقة 32 تصويبة من تشاما من خارج منطقة الجزاء لصالح سيمبا من ركلة حرة أمسكها الشناوي بثبات.

سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء ومطالبات بركلة جزاء لصالح الأهلي.

بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ألغى الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي.

نجح المغربي رضا سليم في تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك سيمبا التنزاني.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من كهربا إلى رضا سليم الذي وضع الكرة بقدمه اليسرى في المرمى لحظة خروج الحارس.

أحداث الشوط الثاني

بدأ فريق سيمبا الشوط الثاني بقوة من أجل إدراك التعادل.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 53 من رأسية رائعة طريق كيبو دينيس.

واستطاع ساديو كانوتيه أن يسجل الهدف الثاني لصالح سيمبا في الدقيقة 59 من رأسية بعد ركلة ركنية.

جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 63 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة حرة عن طريق أفشة لتصل إلى ياسر إبراهيم، الذي مررها، لكن أبعدها حارس مرمى سيمبا لتصل إلى كهربا الذي سدد داخل الشباك.

