الدوري الأفريقي.. سيمبا يسجل هدفين متتاليين في شباك الأهلي

نجح كيبو دينيس في تسجيل هدف التعادل لصالح فريق سيمبا التنزاني أمام الأهلي في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

جاء الهدف في الدقيقة 53 عن طريق كيبو دينيس بعدما استقبل كرة عرضية ليضعها برأسه في المرمى.

واستطاع ساديو كانوتيه أن يسجل الهدف الثاني لصالح سيمبا في الدقيقة 59 من رأسية بعد ركلة ركنية.

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أحداث الشوط الأول

الأهلي استهل المباراة بسيطرة وضغط قوي من البداية على أمل تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة التاسعة كرة طولية من رضا سليم من الطرف الأيسر باتجاه كهربا لكنها وصلت إلى حارس المرمى.

الأهلي أهدر أول فرصة في الدقيقة 13 بعد تمريرة من كريم الدبيس إلى رضا سليم الذي راوغ المدافع وأرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء لكن خروج جيد من حارس مرمى سيمبا.

في الدقيقة 14 تمريرة من ميكيسوني لكنها قطعها كوكا ببراعة ليمرر كرة رائعة إلى كهربا الذي راوغ المدافع وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي لينفرد بالمرمى ويسدد كرة بعيدة عن المرمى.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص، وأضاع كرة بعد دقيقتين فقط عقب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من رضا سليم إلى كهربا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

كهربا عاد مجداا وسدد رأسية متقنة في الدقيقة 25 أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع فريق سيميبا التنزاني أخطر فرصة له في الدقيقة 28 بعد توغل رائع من كلاوتس تشاما قبل أن يتدخل الشناوي في اللحظة الأخيرة قبل أن تعود إلى ميكيسوني الذي سدد خلفية مزدوجة بجوار القائم.

في الدقيقة 32 تصويبة من تشاما من خارج منطقة الجزاء لصالح سيمبا من ركلة حرة أمسكها الشناوي بثبات.

سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء ومطالبات بركلة جزاء لصالح الأهلي.

بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ألغى الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي.

نجح المغربي رضا سليم في تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك سيمبا التنزاني.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من كهربا إلى رضا سليم الذي وضع الكرة بقدمه اليسرى في المرمى لحظة خروج الحارس.

أحداث الشوط الثاني

بدأ فريق سيمبا الشوط الثاني بقوة من أجل إدراك التعادل.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 53 من رأسية رائعة طريق كيبو دينيس.

