الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين فى الأزبكية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالأزبكية اليوم، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هواتف المواطنين ومتعلقاتهم، بأسلوب المغافلة واقر بارتكابهم 6 وقائع سرقات بذات الأسلوب، كما طالبت التحريات حول الواقعة.

تعود البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة الأزبكية، لقيامها بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها (7) هواتف محمولة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

الأزبكية سرقة هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة سرقات مزاولة سرقة الهواتف المحمولة

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