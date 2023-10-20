الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جماهير الأهلى تدعم فلسطين فى مباراة سيمبا التنزانى

جمهور الأهلي يدعم
جمهور الأهلي يدعم فلسطين

حرصت جماهير نادي الأهلي، على دعم الشعب الفلسطيني خلال مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الوقت الحالي على ملعب الأخير ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

جمهور الأهلي: من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة

نشرت جماهير الأهلي لافتة في مدرجات ملعب مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني، وكُتب على اللافتة "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة".
وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، وفي حال تخطى المارد الأحمر بطل تنزانيا، يواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي من البطولة.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة سيمبا التنزاني بملعب الأخير فى ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاء تشكيل الفريق الأحمر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم الدبيس

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو

 خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا

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الأهلي يتفوق علي سيمبا التنزاني

التقى الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين، فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

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