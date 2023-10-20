البرج الأيقونى يضىء بعلمى مصر وفلسطين استقبالا للقمة الدولية للسلام

حصلت "الدستور" على صورة لإضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعلمي مصر وفلسطين، مساء أمس الخميس، تعبيرا عن الترحيب بضيوف قمة مصر الدولية للسلام، التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوقف التصعيد الإسرائيلي فى غزة، والمقرر عقدها غدا السبت، بمشاركة عدد كبير من زعماء الدول.

إضاءة البرج الأيقوني بعلمي مصر وفلسطين

وكشف المسئول عن منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية في تصريح لـ"الدستور، عن أن إضاءة البرج بعلمي مصر وفلسطين أمس كانت تجريبية، للتأكد من جاهزية الإضاءات.

وأوضح أن البرج تمت إضاءته أمس وعلمي مصر وفلسطين فى وضع عرضي، واليوم الجمعة ستتم إضاءته بالعلمين فى وضع طولي بشكل مختلف، لافتا إلى أنه ستتم إضاءته طيلة فترة القمة متشحًا بعلمي مصر وفلسطين، ترحيبا بالضيوف القادمين من أجل القضية الفلسطينية ودعم حلها.

العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال الضيوف

وقال إن هناك استعدادات لاستقبال الضيوف المشاركين فى القمة المزمع انطلاقها غدًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أجرتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تسهيل وصول الزعماء ومرافقيهم، وتنقلاتهم، فيما يخص جميع الترتيبات اللازمة لذلك.

وأكد المصدر جاهزية العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال الحدث بشكل مشرف، لما تتمتع به من خصوصية فى موقعها واتساع الشوارع والمحاور المؤدية لها من كل الاتجاهات، إضافة لسهولة تأمين الوفود، وتحركها بكل أريحية، بعيدًا عن الزخم وزحام المدينة التاريخية- القاهرة.

يذكر أن زعماء كل من دول قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة، أكدوا حضورهم القمة غدا السبت، فيما وصل نحو 3 مشاركين، بينهم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وملك دولة البحرين حمد بن عيسى، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، وسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.