المتحدث باسم فتح لـ"الدستور": قمة القاهرة للسلام "مهمة" وتدعم وقف إطلاق النار بغزة

أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الدكتور جمال نزال، أن “قمة القاهرة للسلام” المقرر عقدها غدا في مصر؛ لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على غزة، هامة جدا لما قد ينتج عنها من وقف إطلاق النار الذي تحتاجه غزة في الوقت الراهن.

وأضاف “نزال” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن "مصر دولة متضررة من الحرب الإسرائيلية على فلسطين فهي حرب فيها مخاطر استراتيجية على فلسطين ومصر بالنظر إلى ما تسعى إليه إسرائيل من تهجير".

سبب دعم بايدن مخطط التهجير

وأشار في معرض حديثه عن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لسيناء، ودعم الولايات المتحدة الغير محدود لهذا المخطط، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان رافضا مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة عام ونصف العام، ولكن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية فإن بايدن يحتاج الآن لدعم الأخير للحملة الانتخابية الخاصة به وقد يعطيه شيكا على بياض، من أجل الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

وختم المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية تصريحه بالتشديد على تأييد الحركة كل المساعي التي تهدف إلى وقف إطلاق النار لأنه أهم شيء في هذه اللحظة.

وتحتضن العاصمة الإدارية غدًا السبت "قمة القاهرة للسلام" والتى تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

ووجه الرئيس السيسي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري قبل أيام، دعوة إلى القوى الإقليمية والدولية ودول الجوار للمشاركة في "قمة القاهرة للسلام"، سعيًا للوصول لتهدئة توقف العدوان المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الحالي، بعد إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية "طوفان الأقصى".