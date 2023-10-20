الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معدات مصرية تعيد تأهيل معبر رفح تمهيدا لإدخال المساعدات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دخلت معدّات مصرية، الجمعة، إلى معبر رفح؛ بهدف إعادة إصلاح الطريق الذي تضرر جراء القصف الإسرائيلي؛ تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

ويستمر عمل المعدات المصرية داخل المعبر على قدم وساق وسط حالة من التفاؤل والأمل بين الشباب المصري المتواجد امام بوابة المعبر ومنهم أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بأنه سيتم السماح خلال الساعات المقبلة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة ألي قطاع غزة.

أوضح مراسل “القاهرة الإخبارية” أن قوات الاحتلال قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث بدأ بقصف متوسط ثم اشتدت حدته.

أضاف مراسل "القاهرة الإخبارية":"رأينا الدخان يتصاعد بالقرب من معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن القصف لم يستهدف المنطقة المحايدة الواقعة ما بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية.

وتابع "هذا القصف متواصل ليل ونهار وعقب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كانت هناك قذائف تُطلق، لكنها بعيدة عن جانب معبر رفح، لكن يمكن سماعها من بعيد".

وأشار إلى أن السلطات المصرية أصلحت الطريق في المنطقة المحايدة ما بين مصر وفلسطين والقصف بعيدًا عن هذه المنطقة بعدة أمتار قليلة، مؤكدًا أن هذا القصف لن يؤثر على ما قامت به السلطات المصرية من إصلاحات في الطريق. 

كما يقف أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي على طول الطريق بجوار شاحنات المساعدات حاملين لافتات كتبت باللغتين العربية والإنجليزية، منددة باستهداف الأطفال والنساء من قبل الاحتلال.

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