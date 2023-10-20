الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مصر مش هتبيع القضية".. لقطات من مظاهرات اليوم لدعم أهالي غزة

المظاهرات اليوم
المظاهرات اليوم

شهدت جميع محافظات جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، حراكًا شعبيًا حيث خرجت مظاهرات حاشدة في جميع المحافظات للتعبير عن الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، وامتلأت الشوارع بآلاف المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، وذلك في استجابة للأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين والتي أثارت غضبًا واستنكارًا عالميًا."

وتجاوب الشعب المصري مع هذه المظاهرات يعكس روح التضامن والوحدة العربية، حيث تجمع الشباب والشابات والعائلات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في ساحات الاحتجاج، حاملين الأعلام الفلسطينية وهتافات «مصر هتفضل صامدة قوية.. مش هتبيع القضية»

كما نظمت الجمعيات والمؤسسات المدنية والشبابية فعاليات تضامنية مختلفة، من بينها مسيرات سلمية، بهدف إبراز القضية الفلسطينية وإطلاق نداء عالمي لوقف المعاناة وإحقاق العدالة، وتأتي هذه المظاهرات في إطار جهود مصر المستمرة لدعم القضية الفلسطينية.

وتعد مصر من أبرز الدول التي تساند حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لإحلال السلام في المنطقة، وتعكس هذه التظاهرات إرادة الشعب المصري في التضامن مع إخوانهم الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يواجهونها.

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المتظاهرون يشعلون النار فى علم إسرائيل فى السويس

أشعل المتظاهرون في السويس النار في علم إسرائيل، خلال التظاهرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة بميدان إسماعيل ياسين، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ورفضا لتهجير الفلسطينيين. 

فتيات يرفعن لافتات نُصرة لشهداء غزة

رفعت الفتيات لافتات لنصرة شهداء غزة، مرددات بين المتظاهرين: "غزة غزة يا شهداء العزة"، ونظَّم مئات المواطنين مظاهرة شعبية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على أرض غزة، والتي تستهدف أرواح المدنيين من شعب فلسطين الشقيق.

بالجلباب.. شباب الصعيد يشاركون فى جمعة "تحيا مصر" من أمام المنصة

شارك شباب محافظات الصعيد في المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية بالجلباب في ميدان المنصة بمدينة نصر، ورفع المواطنون أعلام مصر وفلسطين لإعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

"أجيال بتسلم أجيال".. أطفال بالعلم الفلسطينى فى جمعة "تحيا مصر"

انتفض آلاف المصريين، اليوم الجمعة، في مسيرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية وإظهار التضامن مع غزة، وشهد الجامع الأزهر في جمعة "تحيا مصر" تظاهرة حاشدة زينها أطفال بعلم فلسطين.

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