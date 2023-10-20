"شباب الغربية" تُشارك في وقفة تضامنية دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، في الوقفة الشعبية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفوض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى، بدعم من 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف قيادتهم، مُشددًا: “أمن مصر القومي خط أحمر”.

ضرورة تدخل المجتمع الدولي الفوري لوقف الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني

وأكد “الديب” على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني .

وطالب المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعالة لوقف العنف والانتهاكات ضد الفلسطينيين والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وذلك من خلال دعم الحوار والتفاوض السلمي بين الأطراف المعنية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

تأتي هذه الوقفة في إطار استمرار التظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنف الإسرائيلي والتي تنظم اليوم في مختلف أنحاء مصر، تشهد هذه الوقفات على الوعي العالمي المتزايد بالقضية الفلسطينية وتجاوبًا مع النداء العالمي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية، أعلام مصر وفلسطين ورددوا شعارات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

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