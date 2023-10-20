الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نقيب الممثلين من أمام معبر رفح: ندعم أشقاءنا بفلسطين

أشرف زكى أمام معبر
أشرف زكى أمام معبر رفح

وصل اليوم الجمعة، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى معبر رفح، مع وفدٍ من الفنانين بالنقابة؛ لدعم الأشقاء في غزة وفلسطين.

وقال في تصريحات صحفية، إن النقابة بالتعاون مع الموسيقيين، تُجهّز لأوبريت جديد، مثل أوبريت الحلم العربي، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

وتوجّه "زكي" بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية في مصر، على موقفها تجاه الأزمة الفلسطينية، وأعلن دعم النقابة له، لحماية الأمن القومي المصري.

شهد معبر رفح مساء اليوم الجمعة، اعتصام، وفد من الفنانين المصريين يضم أشرف زكي، نقيب الفنانين، وسامح حسين، وميدو عادل، وسامح بسيوني، وغيرهم، وذلك لإعلان دعمهم الشعب الفلسطيني والتضامن مع أهالي غزة المتضررين من القصف العدواني الذي شنته على القطاع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب وفد الفنانين بسرعة تدخل الجهات المعنية لفتح معبر رفح والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع المتضررين، مرددين هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومؤيدة لموقف الدولة المصرية، مفوضين، في الوقت نفسه، الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحدود المصرية، ومساعدة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه.

وجاءت زيارة وفد فناني مصر، عقب المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريتش، وسط المعتصمين أمام بوابات المعبر، مطالبا فيه دولة الاحتلال بضرورة فتح المعبر والسماح بدخول الإغاثات للشعب الأعزل.

أشرف زكي أخبار معبر رفح 1500 طن من المساعدات 16 شهيد في رفح أرقام أجور الممثلين

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