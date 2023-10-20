الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ميدان المنصة يتعالى بالهتاف دعمًا للقضية الفلسطينية (صور)

تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة

تعالت هتافات المواطنين في ميدان المنصة بمدينة نصر، حيث تزايدت أعداد المتظاهرين خلال الساعات الجارية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

وعلت الهتافات في أرجاء المنصة من قبل المتظاهرين، الذين طالبوا بفتح معبر رفح وإغاثة أهل غزة من الجرائم والمذابح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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جمعة تحيا مصر.. متظاهرو المنصة يوقفون الهتافات لأداء صلاة العصر (فيديو)

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جمعة تحيا مصر.. استمرار توافد المواطنين على "المنصة" دعمًا لقرارات الرئيس السيسى

تظاهرات في منطقة المنصة

توافد المئات من المواطنين، على منطقة المنصة بمدينة نصر؛ للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطني، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب المشاركون في التظاهرات عن رفضهم مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهالي غزة قسريًا، وكذلك تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وردد المواطنون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي، ومنها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، "الشعب العربي واحد"، وهتاف "يا لا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية، "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" و"نتنياهو.. مجرم حرب".

أمناء الحوار الوطني

ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، يرفض رفضًا حاسمـًا اعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، ويؤكد وحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية.

تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة
تظاهرات المنصة
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