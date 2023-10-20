الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

جمعة تحيا مصر.. متظاهرو المنصة يوقفون الهتافات لأداء صلاة العصر (فيديو)

جريدة الدستور

توقف المتظاهرون في ميدان المنصة، بمدينة نصر، عن هتافاتهم الداعمة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضًا لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، في مظاهرات جمعة تحيا مصر.

 

وجاء ذلك لأداء المتظاهرين صلاة العصر، حيث افترشوا الأرض بالأعلام والشال الفلسطينيين لتأدية الصلاة.

ووجّه مجلس أمناء الحوار الوطني الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر، فى بيان صادر عنه، أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان رسالة مهمة في الذكرى الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، وكرفض حاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها- فإن مجلس أمناء الحوار الوطني، بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية.

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