الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمعة "تحيا مصر".. تعليم دمياط يقود مسيرة دعم للقضية الفلسطينية في ميدان الساعة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شارك اليوم تعليم دمياط في مسيرة سلمية كبرى تضامنا مع فلسطين الأبية، مؤيدين كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على القضية والهوية الفلسطينية.

وتواجد بالمسيرة الكثير من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات والمدارس، حيث انطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة من أمام مديرية التربية والتعليم إلى ميدان الساعة، الذى شهد تواجد عشرات الآلاف من أبناء محافظة دمياط، فى يوم العزة والتضامن لغزة وفلسطين والتأييد والتفويض للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه مناسبا" للحفاظ على سلامة مصر ووحدة أراضيها وأمن وسلامة شعب فلسطين.

وتجمهر الآلاف من أهالي محافظة دمياط في ميدان الساعة بدمياط عقب صلاة الجمعة حيث احتشد الأهالي في ميدان الساعة في  دمياط،  في وقفة ومسيرة تضامنية أمام ميدان الكتب بالجامعة دمياط، احتجاجًا على القصف الإسرائيلى على  قطاع غزة حيث شارك فيها الأهالي من كافة قرى ومدن محافظة دمياط وطلاب كليات الجامعة وممثلي النقابات المهنية والعمالية

وردد الأهالي  هتافات تضامنية مثل "القدس عربية" و"الفلسطينيين أصحاب الأرض"، رافعين علم فلسطين.

وتأتى الوقفة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية في دمياط .

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